На замминистра по культуре и спорту Запорожской области совершено покушение

«Сегодня утром совершен теракт в Мелитополе. Было покушение на Андрея Бойко. Был совершен направленный взрыв с целью его убийства», — цитирует чиновника РИА Новости.

В результате Бойко получил легкие ранения, пишет RT.

Ранее неизвестные совершили покушение на судью Верховного суда Донецкой народной республики в Углегорске, мужчина был госпитализирован с огнестрельными ранениями, напоминает РИА ФАН.

