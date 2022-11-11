На замминистра по культуре и спорту Запорожской области совершено покушение
Покушение совершено на заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов.
«Сегодня утром совершен теракт в Мелитополе. Было покушение на Андрея Бойко. Был совершен направленный взрыв с целью его убийства», — цитирует чиновника РИА Новости.
В результате Бойко получил легкие ранения, пишет RT.
Ранее неизвестные совершили покушение на судью Верховного суда Донецкой народной республики в Углегорске, мужчина был госпитализирован с огнестрельными ранениями, напоминает РИА ФАН.
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