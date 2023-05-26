СМИ: в Мелитополе пропали интернет и ТВ-сигнал

По данным корреспондента агентства, подключиться к Сети невозможно ни по мобильной, ни по стационарной связи. Ситуация длится уже более получаса.

Также сообщается об исчезновении ТВ-сигнала. Причина не называется.

В Мелитополе 12 мая прогремел взрыв. Без электричества временно остались дома в районах Ханда, Красная горка и Микрорайон, передает «Радиоточка НСН».

