СМИ: в Мелитополе пропали интернет и ТВ-сигнал
26 мая 202319:41
В городе Мелитополь Запорожской области вечером 26 мая пропал интернет, сообщает РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, подключиться к Сети невозможно ни по мобильной, ни по стационарной связи. Ситуация длится уже более получаса.
Также сообщается об исчезновении ТВ-сигнала. Причина не называется.
В Мелитополе 12 мая прогремел взрыв. Без электричества временно остались дома в районах Ханда, Красная горка и Микрорайон, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru