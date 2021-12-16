СМИ: в Мексике застрелили актрису и певицу Таню Мендосу
Неизвестный застрелил мексиканскую актрису и певицу Таню Мендосу, сообщает агентство EFE.
Преступление произошло в городе Куэрнавака на юге Мексики. Очевидцы рассказали, что когда женщина ожидала своего 11-летнего сына возле стадиона, ко входу подъехали двое неизвестных на мотоцикле, один из которых открыл огонь.
В результате 42-летняя Мендоса скончалась от полученных ранений. Полиция ведёт розыск участников покушения.
Ранее жителя Архангельска на 16 лет отправили в исправительную колонию особого режима за покушение на убийство семьи младшего брата, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru