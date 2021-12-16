СМИ: в Мексике застрелили актрису и певицу Таню Мендосу

Преступление произошло в городе Куэрнавака на юге Мексики. Очевидцы рассказали, что когда женщина ожидала своего 11-летнего сына возле стадиона, ко входу подъехали двое неизвестных на мотоцикле, один из которых открыл огонь.

В результате 42-летняя Мендоса скончалась от полученных ранений. Полиция ведёт розыск участников покушения.

Ранее жителя Архангельска на 16 лет отправили в исправительную колонию особого режима за покушение на убийство семьи младшего брата, сообщают «Невские новости».