СМИ: в Мексике застрелили актрису и певицу Таню Мендосу

Неизвестный застрелил мексиканскую актрису и певицу Таню Мендосу, сообщает агентство EFE.

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Преступление произошло в городе Куэрнавака на юге Мексики. Очевидцы рассказали, что когда женщина ожидала своего 11-летнего сына возле стадиона, ко входу подъехали двое неизвестных на мотоцикле, один из которых открыл огонь.

В результате 42-летняя Мендоса скончалась от полученных ранений. Полиция ведёт розыск участников покушения.

Ранее жителя Архангельска на 16 лет отправили в исправительную колонию особого режима за покушение на убийство семьи младшего брата, сообщают «Невские новости».

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:АктрисаМексикаУбийствоПокушениеСтрельба
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