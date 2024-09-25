СМИ: В Лос-Анджелесе задержан подозреваемый в захвате автобуса с пассажирами
25 сентября 202416:28
Злоумышленник, захвативший в заложники пассажиров автобуса в Лос-Анджелесе, уже задержан, сообщает телеканал NBC.
По его данным, в ходе операции спецназа по освобождению заложников из салона автобуса, пострадал один человек. В департаменте полиции подтвердили, что раненный пассажир уже доставлен в госпиталь.
Как отмечается, силовики на протяжении нескольких часов уговаривали злоумышленника сдаться.
Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе полиция проверяет информацию о захвате заложников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru