СМИ: В Лос-Анджелесе задержан подозреваемый в захвате автобуса с пассажирами

По его данным, в ходе операции спецназа по освобождению заложников из салона автобуса, пострадал один человек. В департаменте полиции подтвердили, что раненный пассажир уже доставлен в госпиталь.

Как отмечается, силовики на протяжении нескольких часов уговаривали злоумышленника сдаться.

Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе полиция проверяет информацию о захвате заложников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

