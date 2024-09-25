СМИ: В Лос-Анджелесе задержан подозреваемый в захвате автобуса с пассажирами

Злоумышленник, захвативший в заложники пассажиров автобуса в Лос-Анджелесе, уже задержан, сообщает телеканал NBC.

Як-52 столкнулся с китайским самолетом CJ-6 в небе над Лос-Анджелесом

По его данным, в ходе операции спецназа по освобождению заложников из салона автобуса, пострадал один человек. В департаменте полиции подтвердили, что раненный пассажир уже доставлен в госпиталь.

Как отмечается, силовики на протяжении нескольких часов уговаривали злоумышленника сдаться.

Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе полиция проверяет информацию о захвате заложников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПолицияЗаложникиКалифорнияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры