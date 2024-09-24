СМИ: Як-52 столкнулся с китайским самолетом CJ-6 в небе над Лос-Анджелесом

В пригороде Лос-Анджелеса произошло столкновение советского учебного самолёта Як-52 и китайского одномоторного CJ-6. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

По данным ведомства, авария произошла недалеко от города Ланкастера, расположенного на севере округа Лос-Анджелес. Отмечается, что один из пилотов погиб в результате инцидента. NBC уточняет, что оба воздушных судна использовались для выполнения трюков и любительских полетов.

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Як-52 — советский учебно-тренировочный самолет, разработанный для подготовки пилотов и часто используемый в аэроклубах и спортивной авиации.

CJ-6 — китайский одномоторный самолет производства Nanchang, также предназначенный для тренировок и выполнения акробатических полётов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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