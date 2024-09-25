СМИ: В Лос-Анджелесе полиция проверяет информацию о захвате заложников
25 сентября 202414:02
Полиция в Лос-Анджелесе проверяет информацию о захвате заложников в автобусе, сообщает Newsweek.
По данным здания, силовики уже окружили транспортное средство. Отряд спецназа уже находится неподалеку от места инцидента.
Сколько человек находятся в салоне автобуса пока неизвестно.
Ранее стало известно, что МВД Таджикистана и России выявят других террористов после захвата заложников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru