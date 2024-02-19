СМИ: В Лобне ликвидировали взрывное устройство в автомобиле

Правоохранительные органы обезвредили взрывчатку, которую ранее обнаружили в автомобиле в Лобне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Режим оповещения о ЧС ввели в подмосковной Лобне после минирования автомобиля

Ранее сообщалось, что в городском округе обнаружили взрывное устройство. Уточняется, что машина была припаркована возле здания Росреестра. На данный момент угроза снята.

На месте инцидента были эвакуированы более 300 человек. Личность подозреваемого установлена, его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Взрывное УстройствоПодмосковье

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