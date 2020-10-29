СМИ: Полиция сорвала теракт в Лионе

Полиция французского Лиона, задержала в четверг вооруженного ножом мужчину, сообщает телеканал СNews со ссылкой на собственные источники в местной полиции.

Собеседник телеканала рассказал, что подозреваемого задержали у железнодорожного вокзала когда он собирался сесть в трамвай. Установлено, что задержанный является афганским мигрантом 1994 года рождения с просроченным французским временным видом на жительство.

В полиции считают, что мужчина намеревался совершить теракт. Сам задержанный рассказал, что слышал голоса, которые приказывали ему убивать. В настоящее время изучается содержимое принадлежащего мужчине телефона, с целью выявить связи в стране и за её пределами.

Мэр Ниццы назвал нападение в городской церкви исламским фашизмом

Ранее 29 октября во французской Ницце террорист убил в местной церкви трёх человек. Кроме этого вооружённый мужчина был застрелен в Авиньоне при попытке напасть на полицейских. Всплеск насилия связывают с карикатурами на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИсламистыТерактыФранция
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