СМИ: Полиция сорвала теракт в Лионе

Полиция французского Лиона, задержала в четверг вооруженного ножом мужчину, сообщает телеканал СNews со ссылкой на собственные источники в местной полиции.

Собеседник телеканала рассказал, что подозреваемого задержали у железнодорожного вокзала когда он собирался сесть в трамвай. Установлено, что задержанный является афганским мигрантом 1994 года рождения с просроченным французским временным видом на жительство.



В полиции считают, что мужчина намеревался совершить теракт. Сам задержанный рассказал, что слышал голоса, которые приказывали ему убивать. В настоящее время изучается содержимое принадлежащего мужчине телефона, с целью выявить связи в стране и за её пределами.