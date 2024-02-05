СМИ: В Ленобласти выпивший водку трехлетний ребенок впал в кому
5 февраля 202418:50
Трёхлетний ребёнок отравился алкоголем в Выборге Ленинградской области, сообщает портал 78.ru.
По данным издания, мама малыша взяла его с собой на день рождения подруги. Во время застолья ребёнок перепутал посуду и выпил водку, после чего ему стало плохо. Уточняется, что к приезду врачей он впал в кому.
В настоящее время ребенок находится в реанимации, медики оценивают его состояние, как тяжёлое.
Ранее в одном из баров Уфы 12-летняя школьница отравилась алкогольными напитками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru