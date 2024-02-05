СМИ: В Ленобласти выпивший водку трехлетний ребенок впал в кому

По данным издания, мама малыша взяла его с собой на день рождения подруги. Во время застолья ребёнок перепутал посуду и выпил водку, после чего ему стало плохо. Уточняется, что к приезду врачей он впал в кому.

В настоящее время ребенок находится в реанимации, медики оценивают его состояние, как тяжёлое.

Ранее в одном из баров Уфы 12-летняя школьница отравилась алкогольными напитками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».