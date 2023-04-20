Началась проверка по факту нападения алабаев на мать и дочь в Выборге
20 апреля 202301:01
Следственный комитет России приступил к проверке после нападения алабаев на мать с ребенком в загородной усадьбе «Кархула» под Выборгом в Ленинградской области, сообщает «РЕН ТВ».
На ее территории находится собачий питомник. Следственными органами организована проверка.
Инцидент произошел 9 апреля. Девочка получила серьезные травмы, ей оказывали помощь медики.
Ранее в Чите после нападения собак госпитализировали ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Началась проверка по факту нападения алабаев на мать и дочь в Выборге
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru