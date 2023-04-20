Началась проверка по факту нападения алабаев на мать и дочь в Выборге

Следственный комитет России приступил к проверке после нападения алабаев на мать с ребенком в загородной усадьбе «Кархула» под Выборгом в Ленинградской области, сообщает «РЕН ТВ».

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На ее территории находится собачий питомник. Следственными органами организована проверка.

Инцидент произошел 9 апреля. Девочка получила серьезные травмы, ей оказывали помощь медики.

Ранее в Чите после нападения собак госпитализировали ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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