Сергунина: В рамках акции «Москва помогает» собрано 4,8 миллиона гуманитарных товаров
Москва оказывает всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции (СВО), их родным, жителям новых регионов и пострадавшим на приграничных территориях. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Свой вклад вносят горожане и бизнес: уже собрано более 4,8 миллиона гуманитарных товаров. В оказании помощи приняли участие 77,4 тысячи москвичей и около 700 организаций», — рассказала Сергунина.
В свою очередь поддержку продолжают оказывать артистические коллективы Москонцерта, выступая перед военными и жителями новых регионов. Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского направил помощь Донецкому государственному цирку «Космос», Луганскому цирку, донецкому приюту для животных «Пиф» и Мариупольскому зоопарку.
Подробности инициатив можно найти в спецпроекте «Поддержка Москвы» на официальном портале mos.ru.
Кроме того, на ВДНХ в павильоне № 59 открыт Музей героизма, доступный для посещения бесплатно. Большинство экспонатов музея были переданы непосредственно участниками специальной военной операции. В коллекции представлены захваченные флаги и шевроны подразделений ВСУ, а также фотографии с мест боевых действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru