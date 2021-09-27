СМИ сообщили о грядущих отставках в Крыму из-за дела Кабанова о хищениях
Ряд чиновников администраций городов Крыма могут отправить в отставку в связи с расследованием дела бывшего вице-премьера республики Евгения Кабанова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск», — рассказал собеседник агентства.
Кабанова задержали 23 сентября, бывшего вице-премьера обвиняют в хищении 57 млн рублей во время строительства водовода к Симферополю в 2020 году, пишет Газета.ру. Кроме того, по делу о мошенничестве проходит экс-министр строительства Крыма Михаил Храмов. Чиновникам может грозить до десяти лет заключения, отмечает РИА ФАН.
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