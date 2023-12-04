СМИ: В Крыму из-за отравления погибли четыре человека

Из-за отравления неустановленным веществом в Симферопольском районе Крыма погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

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Уточняется, что среди пострадавших также числятся еще семь человек, среди которых пятеро детей. Инцидент произошел в понедельник утром.

На данный момент подробности происшествия уточняются.

Ранее в подмосковном Красногорске двухлетний ребенок отравился метадоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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