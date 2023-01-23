СМИ: В Красноярском крае усилили охрану школ из-за сообщения о вооруженном мужчине

Неизвестного вооруженного мужчину заметили у одной из школ в городе Железногорске Красноярского края, в населенном пункте усилили охрану учебных заведений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что некий мужчина с ружьем — винтовкой «Сайга» или другим охотничьим карабином — находился возле школы №101. По словам очевидцев, неизвестный невысокого роста (около 160 см), в яркой шапке и может быть несовершеннолетним. СМИ указывает, что вооруженный человек до сих пор не задержан.

«Многие дети из 101-й школы до сих пор внутри, некоторых забрали родители. Охрана учебных заведений усилена по всему городу — в школы направлены отряды полицейских», — пишет Mash.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОружиеШколыКрасноярский Край
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