СМИ: В Красноярске задержали пытавшегося поджечь военкомат экстремиста

Правоохранители задержали 23-летнего сторонника запрещенного в РФ террористического движения «Артподготовка», причастного к поджогу здания военкомата Центрального и Советского районов Красноярска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат

Отмечается, что инцидент произошел утром 3 октября. Злоумышленник попытался поджечь здание комиссариата с помощью бутылок с горючей жидкостью.

«Поджог совершен с целью устрашения населения и склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», — рассказал источник.

Значимого ущерба зданию нанесено не было.

По данным собеседника агентства, против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на совершение террористического акта, злоумышленнику может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске арестовали на два месяца подозреваемого в попытках организации поджогов зданий военкоматов города. Как сообщили в региональном УФСБ, злоумышленник действовал «по заданию западных заказчиков», пишет RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеПоджогВоенкоматыКрасноярск
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