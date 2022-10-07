СМИ: В Красноярске задержали пытавшегося поджечь военкомат экстремиста
Правоохранители задержали 23-летнего сторонника запрещенного в РФ террористического движения «Артподготовка», причастного к поджогу здания военкомата Центрального и Советского районов Красноярска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошел утром 3 октября. Злоумышленник попытался поджечь здание комиссариата с помощью бутылок с горючей жидкостью.
«Поджог совершен с целью устрашения населения и склонения жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», — рассказал источник.
Значимого ущерба зданию нанесено не было.
По данным собеседника агентства, против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на совершение террористического акта, злоумышленнику может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Новосибирске арестовали на два месяца подозреваемого в попытках организации поджогов зданий военкоматов города. Как сообщили в региональном УФСБ, злоумышленник действовал «по заданию западных заказчиков», пишет RT.
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