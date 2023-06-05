СМИ: В Красноярске сгорело здание ГИБДД вместе с документами и техникой
Здание ГИБДД в Красноярске полностью сгорело с документами и техникой, пожарные тушили возгорание несколько часов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Согласно данным, здание, расположенное на улице Маерчака, загорелось примерно в 01:30 5 июня. Отмечается, что пожарная сигнализация не сработала, в результате чего о возгорании узнали лишь спустя полчаса.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка. Добавляется, что пожар начался за шкафом в одном из кабинетов.
Ранее, 2 июня, в Татарстане загорелся склад резиновых покрышек, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Отмечается, что пожар начался в одноэтажном здании склада. В тушении приняли участие четыре автоцистерны, были задействованы два лафетных ствола и четыре ствола РСК-50, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru