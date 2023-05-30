Площадь пожара на заводе спирта под Москвой достигла 3,4 тысячи «квадратов». Видео

Площадь пожара в Подмосковье на предприятии по производству спирта для медицинских нужд достигла 3,4 тысяч квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. Там утонили, что огонь полыхает на первом этаже здания.

Сигнал о возгорании в городском округе Волоколамск, в селе Осташево на Рузском шоссе поступил около часа дня. Как уточняют «Известия», к борьбе с огнём были привлечены три единицы техники и более десяти человек.

МЧС после 16 часов объявило локализацию пожара. В ведомстве призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Причины возникновения пожара ещё предстоит установить.