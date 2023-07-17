В Краснодарском крае упал Су-25

В Краснодарском крае упал штурмовой истребитель Су-25, сообщает Telegram-канал 112.

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Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться. Погибших нет.

Причина происшествия выясняется. По предварительным данным, результатов аварии стала техническая неисправность борта.

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