В Краснодарском крае упал Су-25
17 июля 202315:22
В Краснодарском крае упал штурмовой истребитель Су-25, сообщает Telegram-канал 112.
Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться. Погибших нет.
Причина происшествия выясняется. По предварительным данным, результатов аварии стала техническая неисправность борта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru