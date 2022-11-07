«Единая Россия» приостановила членство депутата Мирзоева после пожара в Костроме

«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева, владеющего сгоревшим в выходные в Костроме клубом «Полигон».

«Президиум Генсовета принял это решение на основании рекомендации комиссии "Единой России" по этике, с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса», - говорится в сообщении партии.

Вместе с тем в «Единой России» отметили, что Мирзоев сам обратился в генсовет с просьбой о приостановке членства.

Пожар в костромском клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Сообщалось о гибели 13 человек. Отмечается, что пожару предшествовала драка, в ходе которой кто-то запустил пиротехнику.

