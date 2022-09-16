СМИ: В Китае загорелся 200-метровый небоскреб

Пожар произошел в небоскребе в китайском городе Чанша в провинции Хунань, огонь охватил более десяти этажей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Под Мурманском загорелся цех Кольской ГМК

Отмечается, что высота здания превышает 200 метров. На месте происшествия находятся пожарные и представители экстренных служб.

Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарКитай
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