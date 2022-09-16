СМИ: В Китае загорелся 200-метровый небоскреб
16 сентября 202212:42
Пожар произошел в небоскребе в китайском городе Чанша в провинции Хунань, огонь охватил более десяти этажей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что высота здания превышает 200 метров. На месте происшествия находятся пожарные и представители экстренных служб.
Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru