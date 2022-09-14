Под Мурманском загорелся цех Кольской ГМК

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в среду около 10 часов утра.

«По предварительной информации, пострадавших нет, все люди выведены на безопасное расстояние», — отметили в МЧС.

По данным специалистов, предварительная площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. МЧС принимает меры для нераспространения огня на соседние здания, с пожаром борются более 50 человек и 16 единиц техники.

