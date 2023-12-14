СМИ: В Китае три человека погибли в результате аварии на шахте

Авария произошла на угольной шахте в китайской провинции Шаньси, в результате погибли три человека. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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Отмечается, что ЧП произошло в уезде Люлинь. Из-за аварии четырех человек засыпало, причины инцидента не называются.

«После проведения спасательных работ один человек находится в стабильном состоянии», — указывает СМИ.

Трое других пострадавших погибли.

Ранее в Перу вооруженные люди напали на шахту в провинции Патас, погибли не менее девяти человек, 15 пострадали, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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