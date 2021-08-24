СМИ: в Киеве задержали мужчину, облившего Порошенко зелёнкой
Украинская полиция задержала мужчину, который в Киеве облил зелёнкой экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.
На опубликованных каналом кадрах видно, что у мужчины, которого ведут стражи порядка, руки испачканы зелёнкой.
Кроме того, задержание нападавшего подтвердил Тарас Березовец - сотрудник телеканала «Прямой», который принадлежит бывшему главе государства.
Порошенко облили зелёнкой 24 августа, когда он направлялся к зданию украинского правительства. После инцидента политик сел в машину полиции и уехал в неизвестном направлении.
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