СМИ: Порошенко облили зеленкой в центре Киева
Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зелёнкой в центре Киева, сообщает издание «Страна.ua».
Инцидент произошёл возле входа в метро Крещатик, когда экс-глава государства направлялся к зданию правительства. После этого испачканный Порошенко сел в полицейскую машину и уехал в неизвестном направлении.
Ранее Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России, сообщает RT. Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков назвал экс-президент Украины мечтателем.
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