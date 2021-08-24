СМИ: Порошенко облили зеленкой в центре Киева

Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зелёнкой в центре Киева, сообщает издание «Страна.ua».

Инцидент произошёл возле входа в метро Крещатик, когда экс-глава государства направлялся к зданию правительства. После этого испачканный Порошенко сел в полицейскую машину и уехал в неизвестном направлении.

Ранее Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России, сообщает RT. Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков назвал экс-президент Украины мечтателем.

