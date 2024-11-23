СМИ: В Киеве взорвались два трансформатора

В Киеве в ночь на 23 ноября в районе Борщаговка взорвались два трансформатора. Об этом сообщил украинский телеканал «Киев24».

При этом причины взрывов и их последствия СМИ пока не раскрыли.

Известно, что в течение для было также слышно два взрыва в Киевской области и в самой столице. В украинских СМИ сообщали и о взрывах в жилом районе в городе Сумы. Там, по данным источника, пострадали 12 человек.

Страх Зеленского и серии «Орешника»: Украина начала разработку собственной баллистической ракеты

Отмечается, что на Украине в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях продолжает действовать воздушная тревога.

Ранее украинский депутат Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи после применения Россией системы «Орешник», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеВзрывУкраинаКиев

Горячие новости

Все новости

партнеры