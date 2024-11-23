СМИ: В Киеве взорвались два трансформатора
В Киеве в ночь на 23 ноября в районе Борщаговка взорвались два трансформатора. Об этом сообщил украинский телеканал «Киев24».
При этом причины взрывов и их последствия СМИ пока не раскрыли.
Известно, что в течение для было также слышно два взрыва в Киевской области и в самой столице. В украинских СМИ сообщали и о взрывах в жилом районе в городе Сумы. Там, по данным источника, пострадали 12 человек.
Отмечается, что на Украине в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях продолжает действовать воздушная тревога.
Ранее украинский депутат Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи после применения Россией системы «Орешник», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru