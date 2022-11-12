СМИ: В Канаде четыре человека были ранены при стрельбе в колледже

Стрельба произошла в колледже в канадском Квебеке, четыре человека пострадали. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на полицию.

Число жертв стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 18

Инцидент произошел вблизи колледжа Montmorency в округе Лаваль в пятницу около 17:22 по местному времени (1:22 субботы мск).

«Четыре человека ранены и госпитализированы», — отмечает телеканал.

По данным портала CBC, внутри колледжа происшествий не зафиксировано, однако учебное заведение закрыли из предосторожности. Правоохранители разыскивают как минимум одного подозреваемого.

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ФОТО: twitter.com/MsCommuniKate
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