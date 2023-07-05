Два человека погибли при пожаре в частном доме в Новой Москве

По данным ведомства, в ночь на среду возгорание произошло в поселке Птичное поселения Первомайское.

«После тушения пожара в деревянном строении обнаружены тела мужчины и женщины», — указали в прокуратуре.

Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и причин ЧП, а также ход и итоги процессуальной проверки.

Ранее пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Екатеринбурге, загорелась кровля здания на площади 300 квадратных метров, напоминает «Свободная пресса». Жильцов эвакуировали. Позже открытое горение было ликвидировано, пишет RT.

