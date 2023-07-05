Два человека погибли при пожаре в частном доме в Новой Москве
Тела мужчины и женщины обнаружили в частном доме в Новой Москве после тушения пожара. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, в ночь на среду возгорание произошло в поселке Птичное поселения Первомайское.
«После тушения пожара в деревянном строении обнаружены тела мужчины и женщины», — указали в прокуратуре.
Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и причин ЧП, а также ход и итоги процессуальной проверки.
Ранее пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Екатеринбурге, загорелась кровля здания на площади 300 квадратных метров, напоминает «Свободная пресса». Жильцов эвакуировали. Позже открытое горение было ликвидировано, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru