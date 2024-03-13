СМИ: В Иране 4,3 тысячи человек пострадали во время праздника огня
13 марта 202407:32
Свыше 4 тысяч человек пострадали в ходе празднества Чахаршанбе-Сури в Иране. Об этом сообщает Mehr.
Чахаршанбе-Сури — праздник огня, который отмечается в канун иранского Нового года — Ноуруза (21 марта). Празднества сопровождаются применением пиротехники и разведением костров на улицах.
«Около 26 человек погибли и более 4360 ранены в Иране», — отмечает агентство.
Пострадавшие получили ожоги и травмы глаз или лишились конечностей, пишет «Свободная пресса».
Годом ранее во время Чахаршанбе-Сури погибли по меньшей мере 17 человек, более 700 пострадали.
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- СМИ: В Иране 4,3 тысячи человек пострадали во время праздника огня
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru