СМИ: В Иране 4,3 тысячи человек пострадали во время праздника огня

Чахаршанбе-Сури — праздник огня, который отмечается в канун иранского Нового года — Ноуруза (21 марта). Празднества сопровождаются применением пиротехники и разведением костров на улицах.

«Около 26 человек погибли и более 4360 ранены в Иране», — отмечает агентство.

Пострадавшие получили ожоги и травмы глаз или лишились конечностей, пишет «Свободная пресса».

Годом ранее во время Чахаршанбе-Сури погибли по меньшей мере 17 человек, более 700 пострадали.

