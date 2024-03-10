В Тегеране в результате взрыва обрушились два здания

На улице Рей в столице Ирана Тегеране прогремел мощный взрыв, сообщил руководитель городской пожарной службы Джалал Малеки.

При стрельбе в иранской мечети погибли четыре человека

Взрыв прогремел в двухэтажном здании. Хлопок повлек разрушение этого и соседнего строения, приводит заявление Малеки агентство Mehr.

СМИ не исключили нахождение людей под завалами. На месте работают спасатели. Информации о причине произошедшего нет.

В начале январе на городском кладбище иранского Кемрана прогремело два взрыва. Жертвами теракта стали более 100 человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
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