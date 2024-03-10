В Тегеране в результате взрыва обрушились два здания
10 марта 202413:29
На улице Рей в столице Ирана Тегеране прогремел мощный взрыв, сообщил руководитель городской пожарной службы Джалал Малеки.
Взрыв прогремел в двухэтажном здании. Хлопок повлек разрушение этого и соседнего строения, приводит заявление Малеки агентство Mehr.
СМИ не исключили нахождение людей под завалами. На месте работают спасатели. Информации о причине произошедшего нет.
В начале январе на городском кладбище иранского Кемрана прогремело два взрыва. Жертвами теракта стали более 100 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru