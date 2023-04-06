СМИ: в Ингушетии идет бой в зоне проведения КТО
В районе проведения контртеррористической операции в Ингушетии идет бой, передает РИА Новости.
«В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе идет боестолкновение с группой боевиков», - сообщил источник агентства.
Неизвестные 27 марта обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. На следующий день тело одного из предполагаемых участников нападения обнаружили в городе Карабулак.
В понедельник, 3 апреля, произошла перестрелка между неизвестными и сотрудниками полиции. В Малгобекском районе республики ввели режим КТО.
В начале марта при зачистке террористов в селе Сушаны Брянской области подорвалась машина Росгвардии, передает «Радиоточка НСН».
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