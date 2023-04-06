СМИ: в Ингушетии идет бой в зоне проведения КТО

«В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе идет боестолкновение с группой боевиков», - сообщил источник агентства.

Неизвестные 27 марта обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. На следующий день тело одного из предполагаемых участников нападения обнаружили в городе Карабулак.

В понедельник, 3 апреля, произошла перестрелка между неизвестными и сотрудниками полиции. В Малгобекском районе республики ввели режим КТО.

В начале марта при зачистке террористов в селе Сушаны Брянской области подорвалась машина Росгвардии, передает «Радиоточка НСН».

