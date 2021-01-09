СМИ: В Индонезии подтвердили факт крушения Boeing авиакомпании Sriwijaya Air

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади официально подтвердил, что произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737-500 в Яванском море. Об этом информирует портал Detik.

В Сети появились первые кадры поисковой операции индонезийского Boeing 737-500

Индонезийское агентство «Антара» сообщает, что правоохранители и местные жители обнаружили вероятное место гибели лайнера, исчезнувшего с радаров.

Российское посольство пока не располагает информацией о соотечественниках на борту потерпевшего крушение Boeing 737-500 на рейсе из столицы Индонезии Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан. По предварительным данным, на лайнере находились около 50 человек.

По данным Flightradar, самолет исчез с радаров после вылета из Джакарты в субботу по пути в Понтианак. Первый полет самолета Sriwijaya Air состоялся в мае 1994 года - 26 лет назад.

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Фото: instagram.com/@ragam_peristiwa
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