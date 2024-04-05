СМИ: В Индии вертолет Apache совершил жесткую посадку
Индийский ударный вертолет AH-64E Apache Guardian совершил жесткую посадку во время маневров Gagan Shakti в области Восточный Ладакх на границе с Китаем. Об этом пишет The Times of India, ссылаясь на источники в военно-воздушных силах страны.
По данным издания, инцидент произошел из-за неисправности, возникшей на борту вертолета. Причины ЧП устанавливаются.
Отмечается, что Apache совершил жесткую посадку в гористой местности и получил повреждения. Пострадали два пилота воздушного судна.
Ранее вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в штате Колорадо в США, двух военнослужащих госпитализировали, напоминает RT.
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