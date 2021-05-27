СМИ: В Индии пятеро погибли из-за циклона «Яас»

Отмечается, что некоторые жители погибли при обвале деревьев, одна женщина скончалась в результате обрушения ее дома, сообщили в RT. В штате Одиша четырехметровые волны затопили 128 деревень и разрушили транспортные пути, ветер достигал 140 километров в час. Глава региона Навин Патнаик заявил, что жителей обеспечат едой и водой, пишет РЕН ТВ.

В Западной Бенгалии эвакуировали более 1,5 миллиона человек. Около 100 тысяч человек пострадали, их дома были разрушены. Сообщается, что циклон уйдет вглубь страны и ослабнет в ближайшие 12 часов.

