СМИ: В Индии пятеро погибли из-за циклона «Яас»
По меньшей мере пять человек погибли в Индии из-за циклона «Яас», который обрушился на штаты Одиша и Западная Бенгалия, сообщил телеканал Zee TV.
Отмечается, что некоторые жители погибли при обвале деревьев, одна женщина скончалась в результате обрушения ее дома, сообщили в RT. В штате Одиша четырехметровые волны затопили 128 деревень и разрушили транспортные пути, ветер достигал 140 километров в час. Глава региона Навин Патнаик заявил, что жителей обеспечат едой и водой, пишет РЕН ТВ.
В Западной Бенгалии эвакуировали более 1,5 миллиона человек. Около 100 тысяч человек пострадали, их дома были разрушены. Сообщается, что циклон уйдет вглубь страны и ослабнет в ближайшие 12 часов.
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