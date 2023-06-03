СМИ: Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 233
3 июня 202304:45
Число погибших в результате столкновения поездов в индийском штате Одиша возросло до 233. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местного чиновника.
Ранее агентство сообщало о 207 погибших.
По данным СМИ, пострадали 900 человек.
Накануне пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в районе индийского города Баласор. В результате сошли с рельсов 10-12 вагонов пассажирского поезда, они упали на противоположный путь. Через некоторое время в вагоны врезался еще один поезд, с рельсов сошли еще три-четыре вагона с пассажирами.
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- СМИ: Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 233
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru