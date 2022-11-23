СМИ: В Иерусалиме прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Иерусалиме рядом с центральной автобусной станцией. Об этом сообщает Reuters.

Взрыв прогремел в участке полиции на юге Таиланда

По данным службы скорой помощи Израиля, в результате пострадали не менее семи человек. Как отметило израильское Армейское радио, на месте происшествия было заложено взрывное устройство.

В свою очередь, издание Jerusalem Post сообщило о «большом количестве пострадавших».

Ранее взрыв прогремел на улице Истикляль в центре Стамбула, напоминает Ura.ru. В результате погибли шесть человек, более 80 пострадали. Анкара назвала произошедшее терактом. На видео с камеры наблюдения заметно, как женщина оставляет взрывчатку на улице Истикляль, отмечает телеканал 360. Турецкие власти задержали подозреваемую в осуществлении теракта — гражданку Сирии, которая призналась в связях с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана».

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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
ТЕГИ:ВзрывИзраиль
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