СМИ: В Иерусалиме прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Иерусалиме рядом с центральной автобусной станцией. Об этом сообщает Reuters.
По данным службы скорой помощи Израиля, в результате пострадали не менее семи человек. Как отметило израильское Армейское радио, на месте происшествия было заложено взрывное устройство.
В свою очередь, издание Jerusalem Post сообщило о «большом количестве пострадавших».
Ранее взрыв прогремел на улице Истикляль в центре Стамбула, напоминает Ura.ru. В результате погибли шесть человек, более 80 пострадали. Анкара назвала произошедшее терактом. На видео с камеры наблюдения заметно, как женщина оставляет взрывчатку на улице Истикляль, отмечает телеканал 360. Турецкие власти задержали подозреваемую в осуществлении теракта — гражданку Сирии, которая призналась в связях с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана».
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