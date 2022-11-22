Взрыв прогремел в участке полиции на юге Таиланда

Взрыв произошёл в полицейском участке на юге Таиланда в провинции Наратхиват в результате срабатывания взрывного устройства. Погиб один человек, более 20 получили ранения, передает Reuters.

По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль, припаркованный рядом с участком. Власти не исключают, что число жертв увеличится. Сепаратисты, исповедующие ислам, периодически совершают вылазки на юге Таиланда. Они стремятся к созданию независимого национального государства.

Между тем, Турция обвинила курдских сепаратистов в организации взрыва в Стамбуле 13 ноября. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео момента срабатывания взрывного устройства с камеры видеонаблюдения.

