Взрыв прогремел в участке полиции на юге Таиланда
Взрыв произошёл в полицейском участке на юге Таиланда в провинции Наратхиват в результате срабатывания взрывного устройства. Погиб один человек, более 20 получили ранения, передает Reuters.
По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль, припаркованный рядом с участком. Власти не исключают, что число жертв увеличится. Сепаратисты, исповедующие ислам, периодически совершают вылазки на юге Таиланда. Они стремятся к созданию независимого национального государства.
Между тем, Турция обвинила курдских сепаратистов в организации взрыва в Стамбуле 13 ноября. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео момента срабатывания взрывного устройства с камеры видеонаблюдения.
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