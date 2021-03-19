СМИ: В Грузии скончалась медсестра, впавшая в кому после получения вакцины AstraZeneca
Медсестра Мэги Бакрадзе, которая 18 марта впала в кому после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca, умерла в больнице, сообщает телеканал «Rustavi 2» со ссылкой на её родственников.
Ранее телеканал рассказал, что у сотрудницы одной из клиник грузинского города Ахалцихе после укола развился анафилактический шок - она впала в кому, её состояние врачи оценивали, как тяжёлое.
После этого Бакрадзе перевезли в Тбилиси, где врачам удалось стабилизировать её состояние, однако утром 19 марта у женщины остановилось сердце. В первый раз медикам удалось реанимировать девушку, однако позже спасти её не удалось.
Ранее из-за выявленных случаев тромбоза вакцинацию препаратом от AstraZeneca приостановили в ряде стран Европы. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали продолжать использование препарата, так как его «преимущества превышают риски», сообщает RT.
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