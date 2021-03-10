СМИ: В Грузии неизвестные ограбили банк

Дополнительный офис коммерческого банка «Амра-банк» был ограблен в Сухуми 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МВД Грузии.

По информации собеседника агентства, в офис забежали трое неизвестных в масках с оружием и унесли деньги. Сумма похищенных денег не уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших это преступление, и их местонахождения», - добавил источник ТАСС.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту похищения из банка почти 2,6 миллиона рублей. По данным РИА Новости, неизвестный мужчина вошел в помещение финансово-кредитной организации и, угрожая похожим на гранату предметом, потребовал от кассира выдать денежные средства.

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ОграблениеБанкГрузия
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