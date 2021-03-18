СМИ: В Грузии медсестра впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

Медсестра одной из клиник грузинского города Ахалцихе впала в кому после вакцинации от COVID-19 препаратом от компании AstraZeneca, сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным телеканала, после укола у медсестры развился анафилактический шок, в настоящее время её состояние оценивается, как тяжёлое.

Официальных комментариев от минздрава Грузии пока нет.

Ранее из-за выявленных случаев тромбоза вакцинацию препаратом от AstraZeneca приостановили в ряде стран Европы. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали продолжать использование препарата, так как его «преимущества превышают риски», сообщает RT.

