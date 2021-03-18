СМИ: В Грузии медсестра впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca
Медсестра одной из клиник грузинского города Ахалцихе впала в кому после вакцинации от COVID-19 препаратом от компании AstraZeneca, сообщает телеканал «Рустави 2».
По данным телеканала, после укола у медсестры развился анафилактический шок, в настоящее время её состояние оценивается, как тяжёлое.
Официальных комментариев от минздрава Грузии пока нет.
Ранее из-за выявленных случаев тромбоза вакцинацию препаратом от AstraZeneca приостановили в ряде стран Европы. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали продолжать использование препарата, так как его «преимущества превышают риски», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 803 / сут.
Умерли
93 824+460 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 061 / сут.
- В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в стране
- В Болгарии арестованы подозреваемые в шпионаже в пользу России
- ВМФ России в текущем году получит три атомные подлодки
- В Белом доме после слов Путина признали, что США есть над чем подумать
- С 1 апреля изменится перечень ошибок и нарушений при сдаче экзаменов на права
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru