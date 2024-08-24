СМИ: В Германии при нападении с ножом на фестивале погибли три человека
Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей на городском фестивале в немецком Золингене. Об этом пишет Bild.
По данным издания, злоумышленник, «похожий на араба», ударил ножом прохожих и скрылся.
«По предварительной информации, есть как минимум трое погибших и несколько тяжелораненых», — говорится в материале.
После нападения фестиваль отменили, его территория оцеплена.
По словам одного из соорганизаторов праздника Филиппа Мюллера, после ЧП спасатели борются за жизни девяти человек.
Ранее в городе Эскишехир в Турции восемнадцатилетний подросток напал с ножом и топором на людей, которые отдыхали в саду, в результате были ранены пять человек. Нападавшего задержали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru