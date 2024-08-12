СМИ: В Турции подросток напал с ножом и топором на людей, есть раненые

В городе Эскишехир на северо-западе Турции восемнадцатилетний подросток совершил нападение на людей с ножом и топором. Как сообщает газета Cumhuriyet, задержанный находился под влиянием «военных компьютерных игр».

По данным издания, нападавшему 18 лет. Он совершил нападение с ножом на людей, которые отдыхали в саду. Подозреваемый был в стальном жилете, каске и маске, скрывающей его лицо, и ранил пять человек.

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Его задержали после погони, когда полицейский из районного управления безопасности Тепебаши узнал о происшествии. Арестованный был взят под стражу.

Сообщается, что в результате инцидента пять пострадавших были госпитализированы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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