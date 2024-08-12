СМИ: В Турции подросток напал с ножом и топором на людей, есть раненые

В городе Эскишехир на северо-западе Турции восемнадцатилетний подросток совершил нападение на людей с ножом и топором. Как сообщает газета Cumhuriyet, задержанный находился под влиянием «военных компьютерных игр».

По данным издания, нападавшему 18 лет. Он совершил нападение с ножом на людей, которые отдыхали в саду. Подозреваемый был в стальном жилете, каске и маске, скрывающей его лицо, и ранил пять человек.