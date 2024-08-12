СМИ: В Турции подросток напал с ножом и топором на людей, есть раненые
В городе Эскишехир на северо-западе Турции восемнадцатилетний подросток совершил нападение на людей с ножом и топором. Как сообщает газета Cumhuriyet, задержанный находился под влиянием «военных компьютерных игр».
По данным издания, нападавшему 18 лет. Он совершил нападение с ножом на людей, которые отдыхали в саду. Подозреваемый был в стальном жилете, каске и маске, скрывающей его лицо, и ранил пять человек.
Его задержали после погони, когда полицейский из районного управления безопасности Тепебаши узнал о происшествии. Арестованный был взят под стражу.
Сообщается, что в результате инцидента пять пострадавших были госпитализированы, передает «Радиоточка НСН».
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