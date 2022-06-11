СМИ: В Гаити неизвестные взяли в плен 38 человек
Члены преступной группировки в Гаити похитили два автобуса с 36 пассажирами и двумя водителями. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на главу местной ассоциации водителей.
По данным агентства, инцидент произошел на западном выезде из Порт-о-Пренса. Двухкилометровый участок дороги полностью контролируется вооруженными группировками; водителям рекомендуют не ездить здесь, однако не всегда есть возможность выбрать альтернативный маршрут. Подробности похищения не уточняются.
Согласно данным ООН, за май в Гаити было зарегистрировало не менее 200 случаев похищения людей, больше всего — в Порт-о-Пренсе.
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