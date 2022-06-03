Офицер управления Народной милиции ДНР заявил о похищении его дочери в Харькове

По его словам, 16 апреля он получил в Telegram сообщение от дочери, которая попросила срочно с ней связаться, однако дозвониться до неё он не смог.

«Потом мне пришло сообщение: «Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра с тобой выйдут на связь». Вечером 17-го со мной связались и сказали: «Мы представляем силы специальных операций и вы будете с нами разговаривать, или будет не так, как вы хотите», - рассказал он журналистам.

Демченко добавил, что разговор длился около 20 минут, в течение которых его пытались склонить к сотрудничеству, а где находится дочь он до сих пор не знает.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ВСУ и СБУ с требованием прекратить похищение невинных чеченцев, которые являются гражданами Украины, сообщает RT.

