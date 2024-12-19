СМИ: В Элитном московском ЖК Capital Towers полопались стекла
Пришедший в Москву мороз стал причиной того, что в элитном жилом комплексе Capital Towers, расположенном возле башен «Москва-Сити», полопались стёкла.
Как пишет Telegram-канал «Shot Проверка», известно об инциденте, произошедшем в квартире на 27 этаже. Хозяин недвижимости указал, что его соседи жалуются на то, что окна сильно скрипят, особенно по ночам.
Отмечается, что средняя стоимость двухкомнатных апартаментов в Capital Towers составляет 80 млн рублей. Однако высокий ценник не спасает хозяев от проблем. По данным «Shot Проверка», летом они жаловались на жару в квартирах из-за неисправной системы кондиционирования.
Ранее два парашютиста спрыгнули с 68-го этажа башни в «Москва-Сити» и скрылись, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru