СМИ: в Екатеринбурге женщина продала своего сына, чтобы оплатить долги

По данным канала, женщина «оценила» своего ребёнка в 300 тысяч рублей, «сделка» состоялась на фудкорте одного из торговых центров.

Покупателем оказалась представительница организации «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми, вместе с которой пришла сотрудница полиции в штатном, представившаяся тётей покупательницы. После передачи денег екатеринбурженку, которая продала своего сына, задержали.

Ранее американского рэпера R. Kelly приговорили к 30 годам лишения свободы, сообщает RT. Музыкант был признан виновным в рэкете, нарушении закона о борьбе с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации и других преступлениях.