СМИ: в Екатеринбурге женщина продала своего сына, чтобы оплатить долги
Жительница Екатеринбурга продала своего 7-летнего сына, чтобы оплатить долги и не злить мужа, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, женщина «оценила» своего ребёнка в 300 тысяч рублей, «сделка» состоялась на фудкорте одного из торговых центров.
Покупателем оказалась представительница организации «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми, вместе с которой пришла сотрудница полиции в штатном, представившаяся тётей покупательницы. После передачи денег екатеринбурженку, которая продала своего сына, задержали.
Ранее американского рэпера R. Kelly приговорили к 30 годам лишения свободы, сообщает RT. Музыкант был признан виновным в рэкете, нарушении закона о борьбе с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации и других преступлениях.
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