СМИ: Афганец вынужден продать дочь для спасения семьи от голода
Житель Афганистана Мир Назир рассматривает возможность продажи своей четырехлетней дочери с целью спасения семьи от голода. Об этом афганец рассказал газете Times, передает РИА Новости.
По данным издания, бездетный владелец магазина предложил Назиру 20 тысяч афгани (около 236 долларов) за девочку. Предполагается, что ребенок будет жить и работать в магазине в случае продажи.
Назир рассказал, что в ответ запросил 50 тысяч афгани (около 590 долларов), отметив, что это поможет спасти от голода оставшихся членов семьи. Мужчина вместе с семьей бежал из города Газни в Кабул после захвата власти талибами и остался без средств к существованию.
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