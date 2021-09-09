СМИ: Афганец вынужден продать дочь для спасения семьи от голода

По данным издания, бездетный владелец магазина предложил Назиру 20 тысяч афгани (около 236 долларов) за девочку. Предполагается, что ребенок будет жить и работать в магазине в случае продажи.

Назир рассказал, что в ответ запросил 50 тысяч афгани (около 590 долларов), отметив, что это поможет спасти от голода оставшихся членов семьи. Мужчина вместе с семьей бежал из города Газни в Кабул после захвата власти талибами и остался без средств к существованию.



