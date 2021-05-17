СМИ: В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих

По словам свидетелей, в результате нападения могли пострадать трое прохожих, сообщается также о звуках стрельбы. По предварительной информации местных СМИ, сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по злоумышленнику и ранили его.

На данный момент сквер оцеплен полицией, на месте работает Росгвардия.

Ранее психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил во время пресс-конференции НСН, что следует вести учет психологического состояния населения.

