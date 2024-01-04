Семья попала в больницу после катания на прицепленной к автомобилю «ватрушке»

В новогодние праздники жители Иркутской области решили устроить себе чуть ли не смертельный аттракцион. Они зацепили за автомобиль снегокат и два тюба, а после поехали кататься по заснеженной дороге.

Веселье закончилось, когда машина вылетела на встречку и столкнулась с другим авто. Первее всех пострадала школьница на снегокате. С переломом голени девочку доставили в больницу. Также за помощью к медикам обратились двое взрослых.

Ранее автобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Тольятти, попал в ДТП в Чувашии, погибли два человека, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

