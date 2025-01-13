СМИ: Сотрудник Наркоконтроля устроил смертельное ДТП в Башкирии
Сотрудник Наркоконтроля, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, устроил смертельное ДТП на железнодорожном переезде в Стерлитамаке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что автомобиль 23-летнего полицейского столкнулся с Mercedes-Benz, движущимся в попутном направлении. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где та совершила столкновение с другим автомобилем. Водитель Mercedes-Benz погиб на месте.
Работник Наркоконтроля был признан виновным в аварии. Против него возбуждено уголовное дело, известно, что мужчину уволят из ведомства по статье.
Ранее в Волгоградской области четыре человека погибли в аварии на дороге с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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