СМИ: Сотрудник Наркоконтроля устроил смертельное ДТП в Башкирии

Сотрудник Наркоконтроля, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, устроил смертельное ДТП на железнодорожном переезде в Стерлитамаке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

В ДТП с грузовиком в Волгоградской области погибли четыре человека

Отмечается, что автомобиль 23-летнего полицейского столкнулся с Mercedes-Benz, движущимся в попутном направлении. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где та совершила столкновение с другим автомобилем. Водитель Mercedes-Benz погиб на месте.

Работник Наркоконтроля был признан виновным в аварии. Против него возбуждено уголовное дело, известно, что мужчину уволят из ведомства по статье.

Ранее в Волгоградской области четыре человека погибли в аварии на дороге с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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