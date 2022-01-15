Пять человек пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

По данным ведомства, авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 179. Отмечается, что автобус столкнулся с автомобилем Hyundai.

При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщал о 11 пострадавших в результате столкновения, в числе которых двое детей. Собеседник агентства подчеркивал, что движение было перекрыто по трем полосам в сторону города.

