Пять человек пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом и автомобилем в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла на Варшавском шоссе в районе дома 179. Отмечается, что автобус столкнулся с автомобилем Hyundai.
При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщал о 11 пострадавших в результате столкновения, в числе которых двое детей. Собеседник агентства подчеркивал, что движение было перекрыто по трем полосам в сторону города.
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